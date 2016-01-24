"Опозиційний блок" проголосує за зміни до Конституції в частині децентралізації - Бойко

Про це лідер фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко заявив в ефірі одного з телеканалів.

Він підкреслив, що виконання Мінських домовленостей можливе тільки у випадку прийняття змін до Конституції України в частині децентралізації. При цьому Бойко додав, що фракція готова голосувати за ці зміни.

Бойко вважає, що зміни, які стосуються деяких територій Донбасу, «дають можливість прийняти в подальшому закони, які дозволять політичним шляхом врегулювати конфлікт».

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«Це для нас принципово, і, виходячи з цього, ми розглядаємо можливість голосування цього разу», - сказав Бойко.

При цьому лідер фракції «Опозиційний блок» додав, що є багато питань щодо префектів, «але для нас принциповою є можливість реалізувати ті бажання і сподівання людей всієї нашої країни щодо завершення воєнного конфлікту, а це можливо тільки у разі неухильного дотримання Мінських угод усіма сторонами».

Разом з тим Бойко визнав, що на сьогодні в парламенті немає необхідних 300 голосів для ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації.

«Поки голосів не вистачає», - зазначив він.

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За словами Бойка, всередині правлячої коаліції ведеться багато суперечок з питання Донбасу.

«Неправильно, на нашу думку, трактується поняття про особливе законодавство на цій території - наші опоненти думають, що це якийсь особливий статус, але насправді особливе законодавство дозволяє врегулювати воєнний конфлікт і повернути ці території, цих людей в Україну», - сказав Бойко.