У БПП розповіли, коли нардепи зможуть розглянути конституційні зміни в частині децентралізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

Він нагадав, що до Конституційного Суду надійшло подання 51 народного депутата з приводу роз'яснення терміну, що означають слова «наступна чергова сесія» парламенту.

“Необхідно дочекатися рішення Конституційного Суду з тим, щоб надалі відкинути будь-які політичні спекуляції щодо конституційності чи неконституційності прийнятих змін до Конституції стосовно децентралізації”, - сказав депутат.

Народний депутат також висловив думку щодо кадрових змін в уряді.

"Продовжується обговорення кадрових ротацій. Зараз я говорю про нашу фракцію. Обговорюються кандидатури Ковальчука на посаду першого віце-прем’єр міністра, Рябікіна – на посаду Міністра інфраструктури", – повідомив Кононенко.

Читайте такожГройсман: зміни до Конституції в частині децентралізації намагаються загнати в обійми фейків про Донбас

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року Верховна Рада схвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації.

Згідно з регламентом ВР, парламент ухвалює відповідний законопроект у першому читанні щонайменше 226 голосами. На наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш як 300 голосів народних депутатів.

9 грудня у Комітеті ВР з питань правової політики та правосуддя наголосили, що в разі, якщо до кінця поточної сесії (2 лютого) конституційний законопроект щодо децентралізації не буде розглянутий, то він вважатиметься відхиленим.

Водночас 19 січня 2016 р. до Конституційного Суду надійшло подання 51 народного депутата (переважно із фракцій «БПП» і «Народний фронт») щодо офіційного тлумачення положення статті 155 Конституції «на наступній черговій сесії Верховної Ради України» в контексті ухвалення змін до Основного Закону в частині децентралізації.

Депутати просять КС розтлумачити: йдеться про наступну за номером сесію парламенту або ж «мається на увазі будь-яка інша наступна сесія Верховної Ради».

23 січня президент України Петро Порошенко заявив, що у Верховній Раді є 300 голосів для ухвалення змін до Конституції щодо децентралізації, і вони можуть бути прийняті на наступній сесії парламенту у І півріччі 2016 року.