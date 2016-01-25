"Відродження" вимагає звіту міністра економіки у парламенті

Про це під час погоджувальної ради у парламенті заявив співголова фракції «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

«Минулий рік Україна пройшла зону «економічної турбулентності» виключно завдяки запасу терпіння у людей та ресурсам з часів Радянського Союзу. У 2015-му уряд набрав кредитів на 500 млрд гривень, а відповіді на питання, куди вони пішли, як їх витратили, на які проекти - немає! Не зрозуміло, якою буде кредитна політика у 2016-му. Скільки уряд планує залучити кредитів, на які проекти, чи це буде проїдання коштів, чи це буде реальна підтримка виробництва та інфраструктурних проектів?!», - заявив Віктор Бондар.

Відтак, фракція «Партія «Відродження» вимагає заслуховування у парламенті міністра економіки зі звітом щодо економічної політики, яке здійснюватиме його відомство у 2016 році, заявив нардеп.

«Ми також хочемо почути від міністра відповіді на питання, якою буде економічна політика у 2016 році, як вирішуватимуться валютні питання, проблеми імпортерів та експортерів, яка буде економічна підтримка промисловості в Україні, податкова та бюджетна політика? Минулого року ми прийняли держбюджет, в якому перекинули фінансування освіти та культури на місцеві бюджети, але яким чином вони це все фінансуватимуть? За півроку місцеві органи влади просто провалять ці завдання. Хіба це економічна політика?», - заявив Віктор Бондар.

Народний депутат нагадав, що ще у листопаді 2015 року фракція «Партія «Відродження» зареєструвала у парламенті проект постанови про звільнення міністра економіки і торгівлі України. Відтак наразі депутати наполягатимуть на терміновому виклику міністра у парламенті і кадрових рішеннях за результатами його звіту.