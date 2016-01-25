Лідер партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадій Корбан назвав брехнею звинувачення прокуратури про нібито організацію ним злочинного угруповання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Корбан сказав журналістам.

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"Я хочу всім нагадати, як вела себе прокуратура за часів Януковича, коли судили Тимошенко... На Тимошенко вішали замовні вбивства, газові схеми, і при цьому прокуратура так само цинічно, як сьогодні це робить Куценко, так само вони виходили... і політика високого масштабу обливали брудом з ніг до голови", - заявив Корбан.

При цьому лідер «УКРОПу» нагадав, що прокуратура звинувачує його в тому, що нібито він очолював злочинне угруповання.

"Я очолював Дніпропетровську адміністрацію як віце-губернатор, і захищав країну. Чи називається це організованим злочинним угрупованням - захист країни, думайте самі", - заявив Корбан.

Лідер «УКРОПу» наголосив, що усі звинувачення проти нього є брехнею і провокацією.

"Всі ці «записки божевільного», які вони показують, це те ж саме - брехня. У мене вдома ніколи не було ані «чорної» бухгалтерії, ані «сірої» бухгалтерії", - заявив Корбан.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 2015 року Корбана затримала СБУ, оголосивши йому про підозру за низкою статей Кримінального кодексу, серед яких - створення злочинного угруповання.

Пізніше в Генпрокуратурі заявили, що під час обшуків удома в Корбана нібито була вилучена "чорна бухгалтерія" з виплат народним депутатам.

5 січня адвокат Корбана Оксана Томчук повідомила, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно Куценка та слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ Миколи Макєєва.

За її словами, в листі від Генпрокуратури зазначено, що 28 грудня за дорученням начальника 3-го відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ Литвинюка розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень прокурором ГПУ Куценком і слідчим Макєєвим.

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Томчук пояснила, що йдеться про її заяву, яку вона подавала за результатами першого брифінгу (1 листопада) представників Генпрокуратури після затримання Корбана. "Йшлося про те, що нібито у мого підзахисного були вилучені якісь міфічні речі, зокрема, йшлося про нібито зброю... Про те, що вилучалися кошти... тобто всі ті речі, які не вилучалися у пана Корбана згідно з будь-якими протоколами, коли були проведені у нього обшуки", - сказала Томчук. У зв'язку з цим сторона захисту зверталася з приводу незаконних дій цих посадових осіб. Також вона повідомила, що Куценко і Макєєв оприлюднили матеріали, які під час обшуку у Корбана не вилучалися.

У свою чергу 22 січня Куценко заявив про відсутність будь-якого кримінального провадження стосовно нього і Макєєва.