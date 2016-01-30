У ПАРЄ повідомили про візит співдоповідачів до України на початку лютого

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У Києві співдоповідачі Жорді Шукла з Іспанії і Аксель Фішер із Німеччини мають зустрітися з президентом України, першим заступником голови Верховної Ради, віце-прем’єр-міністром і міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а також із міністрами юстиції і закордонних справ, мовиться в повідомленні.

Також заплановані зустрічі з головою комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, головою Національного антикорупційного бюро, з представниками політичних партій, неурядових організацій і дипломатичної спільноти, повідомили в ПАРЄ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Парламентська Асамблея Ради Європи визнала, що Україна може внести у список небажаних осіб будь-якого політика, який без узгодження з українською владою, в’їжджає на тимчасово окуповані території Криму або Донбасу через неконтрольовані ділянки державного кордону.