Рада повинна зайнятися стратегією оборони та питанням дисципліни в армії - Пашинський

Про це заявив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський під час прес-конференції в УНІАН.

Він наголосив, що за минулий рік була пророблена колосальна робота, завдяки чому було ухвалено 37 невідкладних законопроектів, що стосувалися реформування сектору оборони в умовах війни з Росією. Також на 16% було збільшене фінансування безпекових відомств – це Нацгвардія, адміністрація Державної прикордонної служби, Міноборони, СБУ, служба розвідки.

"Фактично додали до показників минулого року 15 мільярдів гривень. Багато це чи мало? З точки зору нашого бюджету - це, звичайно, багато. Але якщо порівнювати з бюджетом РФ, то їх теж бюджет збільшено. На наступний рік вони запланували бюджет у 50 млрд доларів. Наш бюджет трошки більше 3 млрд доларів. Наш бюджет в 16 разів менше, ніж в Російській Федерації", - сказав Пашинський.

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Він повідомив, що у новому році Комітет з питань національної безпеки і оборони має на порядку денному близько 50 законопроектів, частина з яких уже активно проговорювалась на засіданнях комітету.

"До цього часу розробляється закон про територіальну оборону. Ми маємо розуміти, що зараз XXI століття, зараз йде гібридна війна, і під це мають напрацьовуватись законодавчі акти. На жаль, у нас до цього часу під територіальною обороною розуміють протигаз і бомбосховище", - сказав народний депутат.

"Крім того, ми разом із Генштабом вносили закон про електронний облік військовослужбовців, це примітивна річ. Я маю живі приклади, коли хлопці під час першої хвилі мобілізації прийшли записуватись добровольцями, а їх справи неможливо було знайти, бо хтось чотирма папками підпирав стіл. Ми внесли закон абсолютно зрозумілий - на базі реєстру виборців, натомість у Раді почався "вихлоп" начебто ми пропонуємо кожному вживити чіп", - підкреслив Пашинський.

Окремо голова Комітету з питань національної безпеки і оборони вважає першочерговим питання посилення дисципліни серед військовослужбовців.

"Ми маємо сумну статистику, коли за три останні місяці число небойових втрат перевищувало бойові. На мою думку, питання дисципліни не менш важливе, аніж поставити зброю, аніж боротьба з корупцією, і тим більше, ніж міжнародна співпраця. Будь-яка армія - це не кількість військових, танків і систем ППО, це, в першу чергу, дисципліна і керованість. РНБО оголосила цей рік роком ППО, але я прошу, щоб ми оголосили його роком дисципліни в армії", - резюмував Сергій Пашинський.