Порошенко: Україна розраховує на підтримку Німеччини у питаннях протидії російській агресії та зближення з ЄС

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

Порошенко висловив вдячність за пильну увагу Бундестагу до питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі та підтримку України у протидії російській агресії, відновленні територіальної цілісності.

Президент України наголосив на важливості політики санкцій щодо агресора: «Санкції – є ефективним механізмом, який спонукає Росію виконувати Мінські домовленості», - сказав він.

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Петро Порошенко також позитивно оцінив результати переговорів з Канцлером ФРН Ангелою Меркель у Берліні 1 лютого 2016 року, які підтвердили спільність бачення сторін щодо імплементації Мінських домовленостей та продовження санкцій. У цьому контексті Президент України наголосив на необхідності збереження єдності Європейського Союзу.

У свою чергу, представники німецького Бундестагу підтвердили, що санкції «працюють». Голова німецької делегації Гюнтер Кріхбаум додав, що «Україна може розраховувати на повну підтримку Німеччини» та запевнив, що санкції залишаться, поки Росія не виконає Мінські домовленості.

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Під час зустрічі було також відзначено принципову важливість продовження Україною курсу на імплементацію широкої програми системних реформ, які сприятимуть зміцненню політичної стабільності, запровадженню системи справедливого правосуддя, втіленню ефективної антикорупційної політики, прискоренню економічного зростання та всебічного зближення з Європейським Союзом.

Петро Порошенко наголосив на важливості запровадження Євросоюзом безвізового режиму для громадян України.

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У контексті обговорення питань енергетичного співробітництва Президент України наголосив, що Україна розраховує на солідарність Євросоюзу щодо проекту «Північний потік-2».