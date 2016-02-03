В ЄС сподіваються на "швидке ухвалення" поправок до Конституції щодо зміцнення судової системи

Так прокоментували голосування у Верховній Раді голосування щодо конституційної поправки, яка стосуються судової системи, передає власний кореспондент УНІАН.

"Це є важливим кроком на шляху зміцнення судової влади, підвищенням її ефективності, забезпечення її незалежності і неупередженості та боротьбі з корупцією. ЄС розраховує на швидке ухвалення цих поправок в остаточному читанні", - йдеться у повідомленні Європейської Комісії.

В ЄК зазначили, що був включений до уваги "процесс, який був започаткований у 2015 році Конституційною комісією та відповідними робочими групами".

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"Були проведені консультації з громадянським суспільством та експертами. Ми приймаємо до відома, що українська влада домагалася думки Венеціанської комісії та взяла до уваги велику частину її рекомендацій. Реформування судової системи у відповідності з європейськими стандартами - це давнє зобов'язання, яке сприятиме зміцненню верховенства права, і яке є ключовою умовою успішності проведених політичних і економічних реформ в Україні. Це має принципове значення для українського народу", - наголосили в ЄК.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада попередньо схвалила законопроект "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (реєстраційний №3524).

Як відомо, 1 лютого Конституційний Суд дав позитивний висновок щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України даного законопроекту.