Радник Порошенка прогнозує, що Кабмін "перезавантажать" уже в лютому

08:37, 05 лютого 2016
Політика
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За його словами, звіт уряду в Раді очікується 16 лютого.

Фото УНИАН

Радник Петра Порошенка Олег Медведєв пояснив, що означає заява президента про необхідність "негайного перезавантаження" уряду.

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"Негайно – це, я думаю, що означає в лютому місяці. Кабінет міністрів подав письмовий звіт до Верховної Ради. Я так розумію, що він має бути розглянутий в комітетах і на фракціях. І 16 лютого має вже відбутися вербальний звіт Кабінету міністрів у Верховній Раді", - цитує "5 канал" відповідь Медведєва на запитання стосовно останньої заяви президента щодо негайного переформатування уряду.

Питання про кадрові зміни в Кабміні буде вирішено після звіту Кабінету міністрів у парламенті. Зі слів радника Порошенка, переформатування відбудеться після того, як депутати висловлять свою позицію щодо роботи Кабінету міністрів.

"Очевидно, що в уряді мають відбутися якісь кадрові зміни", - додав він.

Як повідомлялось, 4 лютого президент заявив про те, що необхідно негайного перезавантажити уряд. Але міністри-реформатори мають залишитися на посадах.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі України Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання якнайшвидше. Він підкреслив, що ключовою причиною його залишення посади міністра стали системний тиск на міністерство, відсутність стимулів для роботи і спроби представників фракції "Блоку Петра Порошенка", особливо Ігоря Кононенка втрутитися у роботу міністерства. Абромавичус заявив, що не бажає бути "ширмою" для всіляких схем і спроб встановити контроль за грошовими потоками.

Слідом за міністром заяви про відставку подали його заступники - Юлія Ковалів, Юлія Клименко, Максим Нефьодов і торговий представник України Наталія Микольська.

Посли держав Європи, США та Канади виступили зі спільною заявою проти відставки міністра економічного розвитку і торгівлі України і закликали українських лідерів назавжди залишити у минулому корисливі інтереси.

3 лютого президент України заявив, що Абромавичус має залишатися на посаді міністра економічного розвитку і торгівлі й продовжувати реалізацію реформ.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за заявою Абромавичуса.

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