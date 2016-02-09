Порошенко терміново викликав на нараду міністра інформполітики Стеця
14:52, 09 лютого 2016Політика
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Міністра інформаційної політики Юрія Стеця терміново викликали на нараду до президента України.
Стеця терміново викликали на нараду до президента / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра інформполітики Артем Біденко під час брифінгу в Кабінеті міністрів.
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Стець повинен був взяти участь у прес-конференції щодо плану діяльності МІП на 2016 рік.
"На жаль, сьогодні міністр не зміг прибути, його терміново викликали на нараду до президента", - зазначив Біденко.
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