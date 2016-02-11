Філатов зізнався, що був нещасливий у Раді, порівнявши її з великою перервою у школі

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Знаєте, є хороша приказка: краще бути першим на селі, ніж другим у Римі. У цьому залі психологічно дуже важко. Уявіть собі велику перерву в школі: діти бігають, кричать і б'ють один одного портфелями по спині. І там це гомін, крики, тебе весь час хтось смикає - з ранку до вечора. Це неможливо. Я був нещасливий, перебуваючи в Раді. А от зараз, якщо б закінчилися ці проблеми з Корбаном, я був би найщасливішою людиною", - підсумовує Філатов, згадуючи про те, що справа його друга і бізнес-партнера розглядається в суді.

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Як повідомляв УНІАН, позафракційний народний депутат, кандидат від партії «Всеукраїнське об'єднання патріотів - УКРОП» Борис Філатов переміг у другому турі виборів міського голови Дніпропетровська 15 листопада. За нього проголосували 184 тис. 874 виборця. Його опонент - представник «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул отримав підтримку 158 тис. 752 виборця.

Філатов написав заяву про складення повноважень народного депутата.

26 листопада Верховна Рада України не підтримала проект постанови про дострокове припинення його повноважень. За це рішення проголосували 207 народних депутатів із 316 зареєстрованих у сесійній залі.

24 грудня Рада достроково припинила повноваження нардепа Філатова.

Повний текст читайте у випуску журналу "Новое время" 12 лютого.