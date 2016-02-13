Порошенко: Санкції проти РФ будуть діяти до повернення контролю над кордоном на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що санкції проти Росії будуть діяти до повернення Україні контролю над держкордоном та виведення усіх іноземних збройних сил з української території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході президентських дебатів під час Мюнхенської конференції з безпеки.

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«Санкції ЄС (проти Росії - УНІАН) прив’язані до низки важливих речей: перш за все – це повернення контролю над українсько-російським кордоном. Через цей кордон постійно щодня російські війська, російське озброєння заїжджало до моєї країни. Якщо контроль не буде повернуто Україні – то будуть санкції», - підкреслив Порошенко.

«По-друге – це відведення усіх іноземних збройних сил з української території. У нас є докази, і це не лише десятки російських паспортів, які я минулого року тут демонстрував, це велика кількість доказів: фотографії з супутників, з безпілотних літальних апаратів, це розповіді свідків-українців, які мешкають на території, що наразі є окупованою, і десятки російських солдат, яких ми затримали та показали цьому світові як доказ агресії», - додав Порошенко.