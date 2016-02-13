Сорос: Політичний розвиток в Україні можна порівняти з ситуацією на Балканах

Про це заявив в суботу відомий американський фінансист і інвестор Джордж Сорос, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє РИА "Новини".

"Можна порівняти політичний розвиток в Україні з ситуацією на Балканах. Росія стає все далі і здійснює все менше впливу", - сказав Сорос.

За його словами, хоча антиурядові виступи в Македонії в 2015 році можна порівняти з подіями в Україні в 2014 році, однак вплив Європи виявився вирішальним.

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"Під впливом Європи в Македонії вдалося створити демократичну державу і провести вільні і справедливі вибори", - сказав Сорос, додавши, що українцям це ще належить зробити.