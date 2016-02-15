"Відродження" вимагає від уряду кадрового перезавантаження
Економічна політика чинної влади змусить мільйони українців шукати кращої долі за кордоном.
Про це на засіданні Погоджувальної ради голів парламентських фракцій заявив співголова фракції «Партія «Відродження» Віктор Бондар.
«Ви доведете країну до того, що звідси незабаром повиїжджають всі 10-15 мільйонів працездатних людей, і на цьому закінчиться ця країна! Ви хочете залишити тут порожню територію, решту 20 мільйонів населення, не здатного працювати?! Ви для кого зачищаєте цю територію? Щоб поділити її і роздати потім між сусідніми країнами? Сьогодні вся молодь тільки те й робить, що шукає спосіб, як виїхати з країни. Це, на жаль, політика, яка веде до втрати економічної незалежності», – додав нардеп.
За словами Віктора Бондаря, уряду потрібно надати чіткий план дій на найближчі півроку та план зі зміни кадрового складу.
«Треба проводити кадрове перезавантаження, брати професійних людей в кожній галузі, не дивитись, хто і під якими прапорами колись був, а дивитись на те, що люди вміють робити, і як вони довели свої професійні якості. Тоді буде порядок. А не так як сьогодні: понабирали з вулиць бозна кого, пороздавали паспорти і очікуєте, що будуть зміни!» – обурився народний депутат.