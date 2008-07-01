У БЮТ заявляють, що Рибаков сам підписав собі "вирок"

У члена фракції БЮТ у Верховній Раді Ігоря РИБАКОВА сьогодні немає підстав вважати себе народним депутатом.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив народний депутат Віктор ШВЕЦЬ (фракція БЮТ).

Таким чином В.ШВЕЦЬ озвучив офіційну позицію БЮТ щодо рішення Конституційного Суду України, яким, зокрема, визнано неконституційними положення ч. 5, 6 ст. 13 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо права народного депутата вільно виходити зі складу фракції або не входити до жодної із зареєстрованих депутатських фракцій. Депутат зазначив, що, “за логікою”, після цього рішення КС неможливим є також і індивідуальний вихід депутатів з парламентської коаліції, і такі дії депутата, відповідно, мають наслідком позбавлення його депутатських повноважень.

В.ШВЕЦЬ підкреслив, що, таким чином, нещодавній демарш двох депутатів із БЮТ і “Нашої України – Народної самооборони” є “нікчемним фактом”, який не має правових наслідків і коаліція продовжує існувати.

Щодо подальшої долі депутата І.РИБАКОВА, який написав заяву про індивідуальний вихід із коаліції, В.ШВЕЦЬ сказав, що після рішення КС вищий керівний орган блоку має повне право ухвалити рішення про позбавлення його депутатських повноважень.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи може В.ШВЕЦЬ офіційно підтвердити, що вчора на міжпартійному з’їзді БЮТ І.РИБАКОВА вже позбавили повноважень, депутат відповів, що такий з’їзд дійсно вчора відбувся, однак усі рішення, які були на ньому ухвалені, після остаточного редагування найближчим часом будуть оприлюднені або лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, або прес-службою блоку. В.ШВЕЦЬ зазначив, що може тільки заявити, що “у Рибакова сьогодні немає підстав вважати себе народним депутатом”.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ І.РИБАКОВ написав заяву про вихід з коаліції.

27 червня було оприлюднене рішення Конституційного Суду, яким, зокрема, визнано неконституційними положення ч. 5, 6 ст. 13 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо права народного депутата вільно виходити зі складу фракції або не входити до жодної із зареєстрованих депутатських фракцій.

30 червня джерело УНІАН в БЮТ повідомило, що з’їзд блоку позбавив народного депутата І.РИБАКОВА депутатського мандата.

Сам з’їзд відбувався за зачиненими дверима, без участі представників ЗМІ.

Джерело також повідомило, що під час з’їзду було ухвалене рішення не давати жодних коментарів і офіційно не оприлюднювати рішення блоку. Чим викликане таке рішення співрозмовник агентства не уточнив.