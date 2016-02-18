У Раді почали розгляд "безвізових" законопроектів (подію завершено)

Рада розгляне у другому читанні взяті напередодні за основу законопроекти, спрямовані на виконання Плану дій щодо лібералізації Євросоюзом візового режиму для українців.

Раніше голова Верховної Ради України Володимир Гройсман дав доручення працівникам апарату парламенту запросити на вечірнє засідання всіх депутатів для голосування за «безвізові» закони.

Читайте такожПорошенко просить "не гратися із правилами ЄС": наполягає на голосуванні за "безвізові" закони сьогодні

Він повідомив, що доручає працівникам апарату Верховної Ради з 14.00 до 16.00 "зателефонувати кожному депутату, направити кожному електронний лист, SMS, повідомити всіма доступними способами про те, що це важливе питання буде розглядатися".

Гройсман закликав всіх народних депутатів прибути в сесійний зал на вечірнє засідання і проголосувати за "безвізові закони".