Під час анексії Криму в Міноборони заявили, що в України "армії немає" - стенограма засідання РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненій сьогодні на засіданні Комітету ВР з нацбезпеки стенограмі засідання Ради національної безпеки і оборони України від 28 лютого 2014 року щодо ситуації, яка склалася в державі наприкінці лютого – в березні 2014 року (питання анексії Автономної Республіки Крим).

Як сказано у стенограмі, тодішній виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх заявив, що в України "армії немає". "Вона системно знищувалась Януковичем та його оточенням під керівництвом російських спецслужб", - сказав Тенюх.

"Сьогодні ми можемо зібрати з усієї країни військове угрупування чисельністю близько 5 тис. військовослужбовців, здатних виконувати бойову задачу. Їх можемо кинути у Крим, але це не вирішить проблему Криму. Ми їх там просто покладемо. А що робити з тисячами кілометрів кордону та підготовкою Росії до вторгнення? Коли зайдуть зранку з боку Чернігівської області, то до вечора вже у Києві будуть!", - наголосив Тенюх.

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Він тоді повідомив, що в Чорному морі перебуває один фрегат керованої зброї - штабний корабель "Уітлі", який вийшов із Стамбула. "Тому наявність американського фрегата керованої ракетної зброї, якщо б була домовленість і він увійшов би за домовленості в наші територіальні води, це було б також ознакою того, що ми не одні. Це може зупинити Росію", - сказав Тенюх два роки тому.

Він просив тодішнього в.о. президента України Олександра Турчинова надати дозвіл на проведення масштабних військових навчань, тому що "готовність більшості наших частин до виконання бойових завдань викликає великий сумнів".

Тенюх сказав, що всього чисельність українських сил, які могли протистояти військовим силам РФ, складала 15 тис. осіб. "15 тис - це повний склад військових. Тобто всіх, які нам підпорядковані. Але - це номінальна чисельність", - зазначав Тенюх.

Також він сказав, що "з російського боку в Криму, окрім сил Чорноморського флоту, йде постійне перекидання штурмових підрозділів збройних сил та спецназу ГРУ ГШ РФ. Вже зараз бойова компонента перевищує 20 тис. осіб. Але кількість російських військових, бойової техніки та зброї постійно зростає", - наголосив Тенюх.