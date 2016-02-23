Порошенко обговорив з головами МЗС Німеччини та Франції можливість розміщення на Донбасі міжнародної безпекової місії

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Співрозмовники обговорили можливості розміщення на Донбасі міжнародної безпекової місії як важливої умови підготовки до проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства та на основі принципів ОБСЄ», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що президент України наголосив на важливості допуску спостерігачів СММ ОБСЄ до всіх ділянок окупованих територій, у тому числі до українсько-російського кордону.

Порошенко відзначив важливість звільнення усіх заручників, включно з тими, хто незаконно утримується на території РФ.

Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр і Франції Жан-Марк Еро підкреслюють, що ситуація на Донбасі ще досить далека від політичного мирного врегулювання.