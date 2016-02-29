Нардеп Фірсов, що заявив про вихід з БПП, розповів про плани АП позбавити його і Чумака мандатів

Про це на своїй сторінці у Facebook написав сам Фірсов, що нещодавно заявив про вихід з БПП, посилаючись на інформацію своїх колег, близьких до АП.

Він зазначив, що це збираються зробити нібито за інакомислення й критику.

"Стратегії обрані різні. Знайти на нас який-небудь компромат не змогли, а наша критика і наші позиції владу дуже дратують. Кононенко в сказі, шукає різні можливості, щоб закрити рот неугодним", - зазначив Фірсов.

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Крім того, нардепу стало відомо, що відбирати мандат будуть намагатися нібито руками Охендовського. "І вже він, звичайно, дуже радий мені помститися, оскільки я неодноразово піднімав на фракції і в ЗМІ питання про необхідність його звільнення, про його роботу на Януковича та участь у фальсифікації виборів", - розповів Фірсов.

"Політика - це боротьба! І я буду продовжувати боротися. Хоча за мандат - не тримаюся. Інакше б не виходив із фракції БПП. Звичайно, я розумів, що і Охендовський, і Кононенко не пропустять нагоди мені помститися", - додав депутат.

Поговорив з одним зі своїх колег, близьких до АП. За його інформацією, там прийнято рішення позбавити депутатських мандатів мене... Опубліковано Egor Firsov29 лютого 2016 р.

Раніше депутат Верховної Ради Єгор Фірсов вирішив вийти із фракції "Блок Петра Порошенка", пояснивши це своїм обуренням ситуацією, що склалася в політикумі довкола свого колеги Ігоря Кононенка, якого називає корупціонером і "недоторканною особою в нашій країні".