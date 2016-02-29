Стенограма засідання РНБО часів анексії Криму оприлюднена в повному обсязі – Парубій

У ній немає виступів тодішнього заступника генпрокурора Миколи Голомші і екс-начальника Генштабу Володимира Замани, оскільки вони не були членами РНБО і не входили до списку офіційно запрошених на це засідання осіб. Про це колишній секретар РНБО Андрій Парубій заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Відповідаючи на питання про те, чи в повному обсязі оприлюднена стенограма вищезгаданого засідання РНБО, Парубій відповів: "Так, звичайно. Тим більше, я не просто був присутній на цьому засіданні, а був там в якості секретаря Ради національної безпеки і оборони. І хочу сказати, що в стенограму нашого засідання могли увійти висловлювання і думки тільки членів РНБО або офіційно запрошених на це засідання. Всі думки, які там звучали, якщо мені не зраджує пам'ять, вони повністю відображені в стенограмі і передають картину того бурхливого дня", - зазначив Парубій.

"Наскільки я розумію, ні пан Замана, ні пан Голомша не входили до переліку членів РНБО, ні до переліку запрошених на засідання РНБО. І я не пам'ятаю, щоб вищевказані особи до цього засідання мали якийсь стосунок", - додав екс-секретар РНБО.

У той же час, Парубій припустив, що хтось із них (Замана або Голомша - ред.) "міг зайти або заглянути на засідання", оскільки в той день воно проводилося в приміщенні Верховної Ради України. "Але їх не було ні серед учасників, ні серед членів РНБО", - підкреслив Парубій.

Нагадаємо, 22 лютого, під час засідання Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони України була оприлюднена стенограма засідання РНБО від 28 лютого 2014 року - під час окупації Криму Росією. На голосування в той день було винесено питання про введення воєнного стану на півострові. Згідно оприлюдненої інформації, за введення воєнного стану в Криму проголосував лише тоді Олександр Турчинов.

Екс-міністр оборони Анатолій Гриценко назвав опубліковану стенограму "неправдивою", заявивши, що з неї прибрали виступи як мінімум двох людей - тодішнього заступника генпрокурора Миколи Голомші і екс-начальника Генштабу Володимира Замани. Голомша, у свою чергу, зауважив, що нібито теж голосував за введення воєнного стану в Криму, але його думка чомусь не врахували.

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В РНБО всі вищезазначені зауваження називають спекуляціями, заявляючи, що ні Замана, ні Голомша не виступали на тому засіданні РНБО, тому їх виступів і немає в стенограмі. А їх "вигадані спогади є політичним піаром і не відповідають історичній правді".