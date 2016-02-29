Україна в ООН: "Кримське питання" залишається на порядку денному, що б про це не говорила Росія

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко сьогодні на засіданні Радбезу ООН.

«Рішуче міжнародне засудження підкреслює, що питання незаконно окупованого півострова залишається на порядку денному, що б про це не говорила Росія», - заявив він.

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«Я переконаний, що міжнародні рамки для вирішення «кримського питання» будуть створені рано чи пізно, оскільки це єдиний спосіб повною мірою виконати положення міжнародного права, відновлення і повагу фундаментальних норм і принципів нашого мирного співіснування і співробітництва, і прагнення до їх належного здійснення в інтересах як ООН, так і ОБСЄ», - додав Єльченко.

Як повідомляв УНІАН, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що подальша мілітаризація Криму загрожує не тільки Чорноморського регіону, але іншим країнам.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили ряд економічних санкцій проти РФ.