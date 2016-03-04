Конгрес США має намір продовжити військову підтримку України

Про це йшла мова під час брифінгу в п'ятницю у Вашингтоні за участю представників української та американської влади, повідомляє Посольство України в США.

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"Під час дискусії (американські - УНІАН) конгресмени запевнили в підтримці України, зокрема член Комітету з питань збройних сил Дункан Гантер поінформував про стан розгляду законопроекту "Про підтримку українських військових", який він ініціював в Конгресі", - наголошується в повідомленні українського диппредставництва.

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Крім того, як зазначили в Посольстві України в США, посол Валерій Чалий закликав Сполучені Штати розширити програми тренувань, а також надання Україні оборонної військової техніки.

Учасники засідання також приділили особливу увагу питанню реагування на інформаційні та кібер-загрози.