У Кремлі відреагували на запропонований в ЄС "список Савченко", який очолив Путін

Про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати заклик європейських депутатів ввести санкції проти Володимира Путіна і ще 28 осіб у зв'язку з судовим процесом у справі української льотчиці Надії Савченко, інформує РБК.

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«Ми не можемо погодитися зі спробами втручання в судові процеси, які відбуваються в нашій країні в суворій відповідності з чинним російським законодавством, до яких, безумовно, відноситься і процес над Савченко. Будь-які втручання тут неприпустимі. Існують певні процедури, які виконуються в даний час. У зв'язку з тим, що йде судовий процес, які-небудь коментарі по суті вважаємо неможливими і неприпустимими», - сказав Пєсков.

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На питання про те, чи були звернення з приводу її обміну на когось з громадян Росії, затриманих в Україні, Пєсков заявив, що йому про це невідомо.

Раніше стало відомо, що європейські депутати написали лист голові європейської дипломатії Федірикі Могеріні, в якому попросили ввести санкції, в тому числі проти Путіна, через справу Савченко. Парламентарії відзначили, що вважають «незаконними» дії щодо української льотчиці. Звернення підписали 57 депутатів.