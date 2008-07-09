Яценюк відкрив, закрив засідання ВР і нагадав про "найважливішу подію"

Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради України закрито. Наступне пленарне засідання розпочнеться о 10.00 у четвер, 10 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, закриваючи пленарне засідання, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК зауважив, що зараз мають розпочатися консультації лідерів фракцій для розблокування роботи ВР.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, консультації триватимуть півтори-дві години. При цьому він висловив сумнів, що під час цих консультацій буде узгоджено порядок денний на сьогодні.

Голова ВР при цьому нагадав, що сьогодні парламент мав би працювати до 14.00. Тому він виступив з пропозицією закрити сьогоднішнє пленарне засідання і розпочати роботу вже завтра.

А.ЯЦЕНЮК зайшов до сесійної зали через звичайні двері, а не через двері президії парламенту. Це відбулося тому, що фракція БЮТ заблокувала трибуну і президію ВР. Перед закриттям сьогоднішнього пленарного засідання голова ВР наголосив, що сьогодні відбувається «найважливіша подія». Зокрема, А.ЯЦЕНЮК нагадав, що сьогодні день народження лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.