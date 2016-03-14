Парламент має повернути 50 мільярдів активів Януковича на оборону України - депутат

Про це заявив голова Комітету з питань національної безпеки та оборони, народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський під час засідання Погоджувальної Ради.

"Це лакмусовий папірець, хто завтра не голосуватиме за цей законопроект, усі слова про турботу, про захист будуть без жодного сенсу. Оскільки є враження, що половина політикуму уже є акціонерами цих активів. Мова йде про 50 мільярдів гривень на оборону, підвищення соціальних стандартів, мова йде про те, що суспільство від нас вимагає забрати ці кошти. І зараз ми почуємо купу демагогії, чому цього не можна робити, чому треба почекати і врешті повернути Януковича", - сказав Пашинський.

"Фракція "Народного фронту", наш комітет детально інформують усіх колег, що цей закон буде прийнятий", - сказав Пашинський.