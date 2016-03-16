Посли G7 в Україні закликали РФ негайно звільнити Савченко та інших заручників

Про це йдеться у заяві послів країн G7, опублікованій на сайті Посольства Японії в Україні.

"Посли країн Великої сімки (G7) в Україні висловлюють серйозне занепокоєння у зв’язку зі станом здоров’я Надії Савченко, депутата Верховної Ради України та військовослужбовця Збройних сил України, яка ув’язнена в Росії з 2014 року та зараз голодує, протестуючи проти її утримання під вартою", - йдеться у заяві.

Читайте такожПорошенко: Ідея створення санкційного "списку Савченко" стоїть на порядку денному ЄС

У зв'язку з цим "посли G7 закликають російську владу негайно звільнити Надію Савченко та виконати зобов’язання “Комплексу заходів щодо імплементації Мінських угод”, включно зі звільненням всіх заручників та незаконно утримуваних осіб".

Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силоміць переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ із середини літа 2014 року.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Судді вирішили почати оголошення вироку 21 березня. Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.