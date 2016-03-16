Кабмін офіційно затвердив формування НАЗК, схваливши призначення Радецького та Рябошапки

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду.

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Варто зазначити, що проти призначення Рябошапки виступили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

Водночас глава уряду Арсеній Яценюк виступив за схвалення даного рішення.

“Прем'єр-міністр голосує «за», з огляду на це - рішення прийнято”, - сказав Яценюк.

Таким чином, як зазначила перший заступник міністра юстиції Наталя Севостьянова, виконана остання вимога для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко пізно ввечері 15 березня зустрівся з представниками комісії з обрання членів Національного агентства з питань запобігання корупції та закликав їх проголосувати і призначити двох членів НАЗК, оскільки це залишається останньою невиконаною вимогою для запровадження Європейським Союзом безвізового режиму.

Сьогодні конкурсна комісія обрала двох членів НАЗК. Під час голосування по сім голосів отримали кандидати Рябошапка і Радецький.

Національне агентство з питань запобігання корупції має займатися перевіркою майнових декларацій чиновників. Планувалося, що НАЗК розпочне роботу ще до кінця 2015 року.

11 грудня 2015 року Кабмін призначив Наталію Корчак, Віктора Чумака й Олександра Скопича членами НАЗК, заявивши, що «заповнення трьох із п’яти вакантних посад є достатньою умовою для запуску агентства».

Разом з тим активісти заявили, що конкурсний відбір відбувся з порушеннями процедури. Також до складу НАЗК не було обрано жодного представника громадськості.

Крім того, згодом народний депутат Чумак відмовився від посади члена НАЗК.

25 грудня Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс з відбору кандидатів на посади членів Нацагентства із запобігання корупції.