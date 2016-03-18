У Європі не вимагають від України негайно провести вибори на Донбасі - Безсмертний

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" завив учасник переговорів у Мінську в політичній підгрупі Роман Безсмертний, передає ТСН.

Крім того він додав, що "не знає, хто вигадав те, що вибори мають відбутися у червні".

"В усіх зустрічах, які відбуваються у Європі, я жодного разу не чув від жодного європейця, щоби хтось мені сказав, що ви зобов'язані прийняти закон про вибори і провести там вибори в такі і такі терміни. Я не знаю звідки беруться слова про те, що вибори треба провести у червні", - сказав він.

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За словами Безсмертного, у Мінських домовленостях сказано про те, що питання про вибори на Донбасі можна розглянути при виконанні безпекової ситуації.

Раніше УНІАН повідомляв, що 11 березня під час засідання політичної підгрупи у четвер сторони заслухали представника ОБСЄ Марка Фрімана, і обговорили умови проведення місцевих виборів. Жодної згоди досягти не вдалося.