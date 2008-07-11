Тимошенко думає, що її зрозуміють навіть економісти із шкільною освітою

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прогнозує у липні продовження дефляційних процесів та вихід на нульовий рівень інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні з парламентської трибуни.

“Інфляція по продуктах харчування, якщо порівняти з іншими країнами, у червні в Казахстані склала 1,8%, в Білорусі – 1,2%, в Росії – 1,1%, в Україні – 0,6%. Практично вдвічі менше, ніж в Білорусі. Сьогодні інфляція продуктів харчування – це катастрофа світу. Світові організації оголосили не просто сигнал “SOS”, а спеціальні програми по боротьбі з голодом у світі, а ми, як країна і як уряд, впоралися з цим явищем, і в наступному місяці будемо мати або дефляцію, або нуль”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр підкреслила, що тенденцію високого інфляційного рівня, закладеного попереднім урядом у минулому році, неможливо швидко переламати. “Якщо інфляція запускається в країні потужно, то потім її потрібно долати роками, тому що йде повне розбалансування організму економіки. Це знає навіть той економіст, який отримав початкову освіту в школі”, - пояснила вона.