У Росії розповіли, що дозволить почати процес обміну Савченко за Мінськими угодами

Про це заявив голова Ради з прав людини при президенті РФ Михайло Федотов, повідомляє Радіо Свобода.

Якщо рішення Донецького міського суду Ростовської області не буде оскаржене, через 10 днів після набрання вироком чинності стане можливим обговорення питання про обмін Савченко на російських громадян, заарештованих в Україні, зазначив Федотов. Сама Савченко та її адвокати неодноразово заявляли, що оскаржувати вирок не збираються, але це може зробити прокуратура.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко у РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили у полон бойовики, які потім силою переправили її до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.