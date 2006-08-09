Тарасюк пояснив, що мав на увазі Янукович

Питання ціни на газ буде в порядку денному візиту прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви. Таку думку висловив міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК в ефірі каналу "1+1".

"Я думаю, що це питання буде в порядку денному, як і інші економічні питання", - сказав він.

Міністр також зазначив, що цей візит проходитиме в рамках підготовки зустрічі президентів Росії та України.

На запитання про розбіжності позицій прем’єра та Міністерства закордонних справ щодо вступу до СОТ Б.ТАРАСЮК попросив "не поспішати робити висновки".

"Я не помітив змін в позиції в словах прем’єра. До того є згода всіх сил, що підписали Універсал щодо набуття членства в СОТ у 2006 році. Воно також міститься в угоді про коаліцію. Прем’єр лише припустив поширення терміну на 2007, але це не означає, що так і буде", - цитує Б.ТАРАСЮКА “Українська правда”. (Сьогодні В.ЯНУКОВИЧ сказав, що питання вступу України до СОТ «треба вирішувати в 2007 році, якщо не встигнемо цього року». - УНІАН).

Міністр також нагадав, що досі лишаються не ухваленими зміни законодавства щодо експорту сільськогосподарських товарів, металобрухту, приведення до норм СОТ законодавства України щодо телебачення.

На запитання, чи означає вчорашня заява прем’єра, що вступ до НАТО має узгоджуватися прем’єром, президентом і Верховною Радою, відмову В.ЯНУКОВИЧА від проведення референдуму, Б.ТАРАСЮК відповів так: "Прем’єр мав на увазі, що такі питання не можуть вирішуватися без згоди президента і ВР".

Міністр також нагадав, що референдум щодо НАТО є не обов’язковим, а лише консультативним заходом, але все ж не виключив його проведення.

Він також заявив, що не бачить гіпотетичної ситуації, коли б його погляди на зовнішню політику розійшлися з поглядами прем’єра. При цьому він знову послався на Універсал і нагадав, що питання зовнішньої політики, як і раніше, залишається в віданні Президента.