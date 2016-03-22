Фракції ділять портфелі Кабміну: ЗМІ дізналися ймовірні кандидатури на посади в уряді

Яценюку пропонували очолити Нацбанк, потім був варіант з головою Конституційного суду, йдеться у розслідуванні "Української правди".

Але прем'єр, за словами джерела видання, бачить себе генеральним прокурором.

"Намагалися акуратно прозондувати Нацбанк, але відповіді немає. Думаємо. Тому що він піде, відпочине, а через два місяці буде розповідати, яким був хорошим прем'єром", – говорить джерело УП в Адміністрації президента, додаючи, що йти на вибори в одному з вільних мажоритарних округів і заходити у парламент Яценюк категорично не хоче.

Під час переговорів команди президента і прем'єра погоджували ціну відходу. Видання зазначає, що Яценюк хоче крісло спікера для Андрія Парубія, п'ять міністерських портфелів – міністра МВС, яким повинен залишитися Арсен Аваков, міністра юстиції для Павла Петренка, міністра освіти імовірно для нардепа Лілії Гриневич, а також міністра екології.

Читайте такожЗМІ розповіли про компромісну кандидатуру на крісло Яценюка після серії кулуарних переговорів

Але в УП розповідають, що БПП не дуже хоче віддавати НФ міністра юстиції. На цій посаді в АП сплять і бачать Олексія Філатова, одного із заступників глави Адміністрації президента. Немає домовленості і щодо міністерства інфраструктури.

Проблема може виникнути і з міністерством екології.

Видання стверджує, що на нього нібито претендують фракції РПЛ і "Батьківщина". За інформацією УП, лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко навіть підписалася під проектом постанови про кандидатуру Володимира Гройсмана, яке Луценко оприлюднить у середу.

Що стосується Ляшка, то його фракція торгується за кілька міністерських портфелів в обмін на повернення в коаліцію.

Поки учасники переговорів не приступали до серйозного обговорення кандидатур в уряд, є лише деякі намітки. Наприклад, у майбутньому складі Кабміну може опинитися колишній польський прем'єр-міністр і реформатор Лешек Бальцерович. Міністром фінансів може стати колишній міністр економіки Словаччини Іван Миколош.

Але це лише в тому випадку, якщо Наталія Яресько відмовиться працювати в новому Кабміні.

До її відходу може призвести призначення нардепа від БПП Ніни Южаніної, близької до Порошенка, на посаду голови Фіскальної служби, щоб "навести лад в адмініструванні бізнесу". У Яресько з Южаніною старий конфлікт, тому що Южаніна вносила альтернативний законопроект про податкову реформу, неузгоджений з МВФ.

Крім того, стало відомо, що ні за яких обставин у новому складі Кабміну не буде працювати міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, який давав згоду залишатися на місяць – до вирішення політичної кризи - і вже купив квиток у Каліфорнію, де планує відпочивати місяць.

Його місце, за словами видання, може зайняти Максим Бурбак, голова фракції НФ і друг Яценюка, який вже очолював Мінтранс у 2014 році.

Не повернеться і міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус, який після звільнення кілька тижнів відпочивав у Домінікані. Його місце може обійняти заступник і протеже Ложкіна Юлія Ковалів.

Кандидатуру самого Ложкіна розглядають на посаду першого віце-прем'єра-міністра економіки. Його, а не Ковальчука на цій посаді хотів би бачити Гройсман.