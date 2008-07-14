Тимошенко думає, що у вересні таки дотисне побратимів і Президента

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що у вересні уряд внесе до Верховної Ради новий проект змін до бюджету-2008, що передбачатиме більшу дохідну частину.

Про це вона заявила в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю ввечері.

«Ми думаємо, що частину видатків ми знайдемо на базі рішень уряду, а частину видатків - ми все ж таки дожмемо наших побратимів Президента і його команду, щоб вони хоча б у вересні, коли відпочинуть, наберуться сил, трошки засмагнуть під сонцем, приїдуть і все ж таки зроблять велике благо для країни і проголосують за бюджет", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

«А уряд буде ці місяці працювати, щоб, можливо, ще напрацювати трошечки додаткових грошей для країни. І можливо, в бюджеті вже буде більша дохідна частина", - припустила прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що, вносячи зміни до бюджету, «уряд робить не дуже звичайні речі». За її словами, всередині року уряду вдалося назбирали 32 млрд. додаткових грошей. «Інші уряди ніколи такого не робили, і їм було просто непотрібно всередині року переглядати бюджет», - зауважила вона.

Прем’єр-міністр висловила жаль, що за поправки до бюджету не голосувала група «Єдиного Центру», яка фактично є «командою Президента». «До опозиції які претензії? Вони себе поводять, як завгодно. Але Президент і його команда в парламенті – це влада. І треба нести відповідальність за свої дії», - цитує Ю.ТИМОШЕНКО «Українська правда».