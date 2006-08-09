Куди поділась Тимошенко?

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО у цей час перебуває у мами в Дніпропетровську. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, коментуючи повідомлення деяких ЗМІ про те, що лідер БЮТ нібито поїхала до Москви.

Там зазначили, що Ю.ТИМОШЕНКО вирішила відпочити від важкого періоду на батьківщині.

При цьому керівник прес-служби БЮТ Олександр СОЧКА зазначив, що до прес-служби телефонують майже щопівгодини і повідомляють, що Ю.ТИМОШЕНКО поїхала, то Москву, то в Єгипет, то до БЕРЕЗОВСЬКОГО... "Хіба що не повідомляли, що ТИМОШЕНКО поїхала до ЛАЗАРЕНКА чи Фіделя КАСТРО", - додав О.СОЧКА.

* * * Сьогодні “Комсомольская правда" написала, що Ю.ТИМОШЕНКО нібито “таємно прилетіла до Москви, а потім збирається до Лондона - до БЕРЕЗОВСЬКОГО”.