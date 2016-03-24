Гройсман: фактично в коаліції менше 226 депутатів, вона недієздатна
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман зазначає, що фактично коаліції залишилося менше 226 депутатів, вона недієздатна.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.
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Гройсман зазначив, що з коаліції, в якій було 5 фракцій, вийшли 3.
"Ми отримали підписи на відкликання підписів від фракцій "Самопоміч" і "Батьківщина". І зараз мають надійти ще підписи кожного персонально від Радикальної партії. Це означатиме, що де-факто і де-юре у нас буде менше 226 голосів у двох фракціях", - сказав Гройсман.
На питання про можливість оголошення ним 29 березня про розпуск коаліції, Гройсман заявив, що "я не повинен оголошувати про розпуск коаліції, це ніде не написано".
"Фактично сьогодні в коаліції менше 226 народних депутатів. Це означає, що вона недієздатна", - сказав голова ВР.
Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана незадовільною. Разом з тим постанова про його відставку не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.
17 лютого фракція "Батьківщина" у зв'язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила також фракція "Об'єднання "Самопоміч".
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Ще раніше про вихід із коаліції фракція оголосила Радикальної партії.
Таким чином, коаліція, у складі якої залишилися "БПП" і "Народний фронт", налічує менше 226 депутатів.
Сьогодні, 24 березня, "БПП" висунув Гройсмана на посаду прем'єр-міністра і запропонував "Народному фронту" визначити свого кандидата на посаду голови ВР.