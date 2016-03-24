Гройсман: фактично в коаліції менше 226 депутатів, вона недієздатна

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

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Гройсман зазначив, що з коаліції, в якій було 5 фракцій, вийшли 3.

"Ми отримали підписи на відкликання підписів від фракцій "Самопоміч" і "Батьківщина". І зараз мають надійти ще підписи кожного персонально від Радикальної партії. Це означатиме, що де-факто і де-юре у нас буде менше 226 голосів у двох фракціях", - сказав Гройсман.

На питання про можливість оголошення ним 29 березня про розпуск коаліції, Гройсман заявив, що "я не повинен оголошувати про розпуск коаліції, це ніде не написано".

"Фактично сьогодні в коаліції менше 226 народних депутатів. Це означає, що вона недієздатна", - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана незадовільною. Разом з тим постанова про його відставку не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.

17 лютого фракція "Батьківщина" у зв'язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила також фракція "Об'єднання "Самопоміч".

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Ще раніше про вихід із коаліції фракція оголосила Радикальної партії.

Таким чином, коаліція, у складі якої залишилися "БПП" і "Народний фронт", налічує менше 226 депутатів.

Сьогодні, 24 березня, "БПП" висунув Гройсмана на посаду прем'єр-міністра і запропонував "Народному фронту" визначити свого кандидата на посаду голови ВР.