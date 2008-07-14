Для крапки у справі про отруєння Ющенка не вистачає трьох людей з Росії

Україна направила запит до Російської Федерації щодо екстрадиції осіб, які мають відношення до організаторів отруєння нинішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це Президент України В.ЮЩЕНКО повідомив в інтерв’ю виданню “Der Standard”, текст якого оприлюднений на сайті глави держави.

Президент України наголосив, що йому відомі замовники замаху. “Ведеться розслідування. Службовці, які його ведуть, працюють по 15 годин щодня. До досудового слідства повинні бути залучені люди, які мають відношення до організаторів вечері, під час якої мене отруїли. Цих троє осіб перебувають в Росії і наразі мають російське громадянство. Україна направила офіційні запити щодо їх екстрадиції”, - сказав він.

За словами В.ЮЩЕНКА, зараз тривають переговори на найвищому рівні щодо їх екстрадиції. “Ці люди дуже добре знають, чому вони в Росії. Без залучення їх до розслідування нам буде дуже складно поставити у ньому остаточну крапку”, - сказав він. При цьому Президент України висловив сподівання, що Росія виконає свої зобов`язання, які випливають з двосторонньої угоди про правову допомогу.

Глава держави, відповідаючи на запитання щодо стану свого здоров’я на даний момент, зазначив, що почувається “так само добре, як і в серпні 2004 року, до замаху”.