Чубаров анонсував зміни до Конституції щодо принципів Кримської автономії та розповів про підготовку до деокупації

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, поінформували УНІАН у прес-службі "Блоку Петра Порошенка".

"Найближчим часом, і це вже, до речі, входить у програму дій нового уряду, який днями буде обрано в Києві, включені два законопроекти: це закон про статус кримськотатарського народу в Україні і також необхідність внесення доповнень і змін до 10-го розділу Конституції України, який називається "Автономна Республіка Крим", і там ми маємо намір закріпити принципи Кримської Автономії, яка створюється на основі права корінного народу на самовизначення", – зауважив лідер Меджлісу.

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За його словами, кримські татари готуються до деокупації півострова.

"Ми, зі свого боку, максимально готуємось до періоду деокупації Криму. Але якщо мене запитують: "А коли це настане?", – Я завжди відповідаю з упевненістю: "Набагато раніше, ніж хочеться комусь в Кремлі. Набагато раніше!" – додав Чубаров.