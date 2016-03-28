Чубаров анонсував зміни до Конституції щодо принципів Кримської автономії та розповів про підготовку до деокупації
Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка", голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляє про необхідність внесення змін до Конституції щодо принципів Кримської автономії.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, поінформували УНІАН у прес-службі "Блоку Петра Порошенка".
"Найближчим часом, і це вже, до речі, входить у програму дій нового уряду, який днями буде обрано в Києві, включені два законопроекти: це закон про статус кримськотатарського народу в Україні і також необхідність внесення доповнень і змін до 10-го розділу Конституції України, який називається "Автономна Республіка Крим", і там ми маємо намір закріпити принципи Кримської Автономії, яка створюється на основі права корінного народу на самовизначення", – зауважив лідер Меджлісу.
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За його словами, кримські татари готуються до деокупації півострова.
"Ми, зі свого боку, максимально готуємось до періоду деокупації Криму. Але якщо мене запитують: "А коли це настане?", – Я завжди відповідаю з упевненістю: "Набагато раніше, ніж хочеться комусь в Кремлі. Набагато раніше!" – додав Чубаров.