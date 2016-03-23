На сьогодні немає згуртованої політичної волі держави у бажанні деокупувати Крим - експерт

Про це сказав на прес-конференції «Крим на міжнародному порядку денному» колишній урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Борис Бабин.

«На жаль, на сьогодні немає згуртованої політичної волі держави у бажанні деокупувати Крим»,- сказав він.

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За словами Бабина, міжнародні заходи щодо деокупації Криму не є панацеєю. «Безумовно, Крим не буде звільнений виключно через міжнародні заходи, але їх відсутність також унеможливлює звільнення наших територій», - додав експерт.

Він також зазначив, що на сьогодні ще немає загальної згуртованої народної волі щодо деокупації Криму, а також немає великого інтересу бізнесу до цього процесу.

Бабин вважає, що необхідно почати з внутрішніх заходів, бо без внутрішнього порядку денного жодні міжнародні заходи, жодні спілкування з партнерами приречені на невдачу. «Якщо ми кажемо, що це окуповані території, якщо ми кажемо, що це держава-агресор, ми маємо відповідно ставитися до цих територій. Не можна казати про державу-агресора і мати з нею дипломатичні відносини, щоденно 15 пасажирських потягів у сполученні. Вибачте, жодна іноземна держава це ніколи не сприйматиме всерйоз», - додав він.

Також, за словами експерта, відсутність потужних Збройних Сил України автоматично унеможливлює будь-яку можливість деокупації Криму в майбутньому.

За словами Бабина, міжнародні заходи щодо деокупації Криму можна розподілити на заходи міжнародно-правового характеру і заходи санкційного характеру.

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«Якщо взяти міжнародно-правові заходи, це насамперед звернення до міжнародних інституцій, це міжнародний Кримінальний суд, Європейський суд з прав людини, міжнародні організації», - додав він.

Бабин також зазначив, що діяльність України в Європейському суді з прав людини немає ефективної підтримки всередині держави. «Якщо порівняти інституційну спроможність України та РФ в Страсбурзі, починаючи від кількості штату, рівня матеріального забезпечення, зарплат, це просто абсолютно різні виміри. І в таких умовах казати, що ми можемо щось виграти…», - додав він.