Президент спростив процедуру надання громадянства України іноземцям, які служать в ЗСУ

Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про внесення змін до Указу Президента України від 27 березня 2001 року № 215», яким вносяться зміни до Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, документ врегульовує організаційні питання запровадження спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, котрі проходять військову службу у Збройних силах.

28 січня поточного року Верховною Радою було прийнято Закон «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про громадянство України» щодо прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України». Законом було унормовано питання прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу у ЗСУ. Зокрема, скорочено термін безперервного проживання на законних підставах на території України з 5 до 3 років з моменту набрання чинності контракту про проходження військової служби у Збройних силах.

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У зв’язку з ухваленням зазначеного закону і виникла необхідність внесення відповідних змін до Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства.

Змінами до Указу № 215 визначається перелік документів, що подаються для прийняття до громадянства України особою, яка в установленому законодавством України порядку проходить військову службу за контрактом у Збройних силах.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У прес-службі нагадали, раніше питання надання українського громадянства іноземцям, які захищали або захищають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України, порушувалося у петиції президентові № 22/000504-еп «Дать гражданство иностранцам, которые защищали и защищают Украину в зоне боевых действий» від 3 листопада 2015 року.

У відповіді на електронну петицію Порошенко наголошував, що питання надання українського громадянства таким особам розглядатимуться невідкладно.

«Ураховуючи нагальну потребу у вирішенні питання прийняття до громадянства України іноземних громадян, які захищали або захищають територіальну цілісність, у разі надходження до Комісії при президентові України з питань громадянства документів зазначених осіб, вони будуть невідкладно розглянуті мною як главою держави та буде прийнято рішення відповідно до законодавства», - йшлося у відповіді президента.