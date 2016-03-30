До армії з початку року зарахували вже 18 тисяч контрактників - Полторак
З початку цього року на службу в Збройні сили України зарахували вже 18 тисяч контрактників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні уряду міністр оборони Степан Полторак.
"Завдяки проведеній роботі і підвищенню грошового забезпечення, я можу доповісти, з початку цього року ми набрали вже 18 тисяч контрактників. В той час коли в минулому році до війська в місяць приходили по 200-300", - сказав Полторак.
За його словами, наразі динаміка не змінюється.
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Разом з тим, за словами міністра, перевага надається тим, хто вже має бойовий досвід.
"І в принципі це дало нам можливість виконати указ президента щодо демобілізації. У нас зараз у квітні планується 4-та хвиля демобілізації - 45 тисяч військовослужбовців", - сказав Полторак.
"На цей момент ми вже звільнили 6 тисяч військовослужбовців, за перші 10 днів ми плануємо звільнити 18 тисяч військовослужбовців, і в цілому ми плануємо завершити демобілізацію до кінця квітня", - уточнив міністр.