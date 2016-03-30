У Ахметова відреагували на інформацію про співпрацю ДТЕК з російськими окупантами

Відповідний запис прес-служба ДТЕК оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

"Всі зустрічі за участю офіційних представників ДТЕК на території Російської Федерації проходять або в рамках діяльності наших російських активів акціонерного товариства «Шахтоуправління «Обухівська» (галузева вертикаль Міністерства енергетики РФ), або в рамках переговорів з російськими банками-кредиторами компанії", - йдеться в повідомленні прес-служби.

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У прес-службі ДТЕК також зазначили, що холдинг "діє строго в рамках українського законодавства, всі підприємства ДТЕК зареєстровані на території, підконтрольній Україні, і незалежно від місця їх фізичного знаходження нараховують і сплачують необхідні податки та збори до бюджету у відповідності з законодавством України".

Як повідомляв УНІАН, за даними газети Bild, Кремль здійснює повний контроль над тимчасово окупованими районами Донбасу за допомогою створеної для цього комісії.

За даними видання, серед тих, хто управляє Донбасом, вказані віце-прем'єр уряду РФ Дмитро Козак, який також є близьким другом російського президента Володимира Путіна, заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров, заступник міністра фінансів РФ Леонід Горнін. Керує тіньовим урядом ФСБ.

Видання пише, що на одному із засідань комісії був присутній представник компанії ДТЕК, яка належить Рінату Ахметову.