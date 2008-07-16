У Ющенка сподіваються побачити злих депутатів наступної п'ятниці

У Секретаріаті Президента не виключають, що наприкінці наступного тижня Верховна Рада зможе розглянути зміни до державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник керівника Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

“Наступної п`ятниці або четверга Рада змогла б розглянути зміни до бюджету”, - сказав він.

При цьому А.ГОНЧАРУК зазначив, що цього тижня необхідно в Бюджетному комітеті ВР на базі двох проектів (урядового і президентського) створити один законопроект змін і винести його на розгляд депутатів.

За словами А.ГОНЧАРУКА, Президент переконаний в тому, що необхідне проведення позачергової сесії парламенту для ухвалення змін до держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня, в останній день роботи другої сесії Верховної Ради 6-го скликання, ВР відмовилася прийняти в першому читанні як проект змін до державного бюджету-2008, запропонований Кабінетом міністрів, так і президентський законопроект, і направила обидва документи на розгляд Бюджетного комітету для підготовки до повторного першого читання.

Водночас голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, закриваючи сесію ВР, сказав, що у разі виникнення у депутатів бажання прийняти зміни до державного бюджету, можна буде скликати позачергову сесію.

Сьогодні, 16 липня, народний депутат Валерій ПИСАРЕНКО повідомив, що фракція БЮТ збирає підписи для проведення позачергової сесії Верховної Ради.