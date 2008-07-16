Тимошенко дала Вінському 200 тисяч на адвоката
Україна судиться з єгипетською компанією
|Йосип Вінський
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр транспорту Йосип ВІНСЬКИЙ.
Він зазначив, що кошти виділено на юридичний захист для розгляду апеляції авіакомпанії у відповідь на рішення єгипетського суду на користь України.
«Вони (авіакомпанія – УНІАН) виставили нам серйозні санкції. Ми зараз ці санкції відбили, і вони пішли в апеляцію. Для того, щоб завершити апеляцію, потрібно найняти адвоката, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ. – Саме на адвокатів і виділено ці кошти».
Довідка УНІАН. У серпні 2005 р. суд у Єгипті відхилив позови єгипетської компанії Alim Airlines до України про відшкодування 60 млн. дол. збитків за конфіскацію 1997 року єгипетського літака Іл-62.
П`ять років у Єгипті тривав судовий процес за позовом компанії Alim Airlines до Кабінету Міністрів України, Мінтрансзв’язку, Мінфіну, чотирьох державних судноплавних компаній і авіакомпанії "Авіалінії України" про стягнення понад 60 млн. дол. нібито завданих збитків, пов`язаних з конфіскацією в Україні літака Іл-62 1997 року.
Восени 2005 р. єгипетська сторона подала апеляцію на рішення єгипетського суду.