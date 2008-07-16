Тимошенко дала Вінському 200 тисяч на адвоката

Кабінет Міністрів України виділив 200 тис. грн. на фінансування витрат, пов`язаних із захистом прав та інтересів України в справі за позовом єгипетської авіакомпанії Alim Airlines.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр транспорту Йосип ВІНСЬКИЙ.

Він зазначив, що кошти виділено на юридичний захист для розгляду апеляції авіакомпанії у відповідь на рішення єгипетського суду на користь України.

«Вони (авіакомпанія – УНІАН) виставили нам серйозні санкції. Ми зараз ці санкції відбили, і вони пішли в апеляцію. Для того, щоб завершити апеляцію, потрібно найняти адвоката, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ. – Саме на адвокатів і виділено ці кошти».

Довідка УНІАН. У серпні 2005 р. суд у Єгипті відхилив позови єгипетської компанії Alim Airlines до України про відшкодування 60 млн. дол. збитків за конфіскацію 1997 року єгипетського літака Іл-62.

П`ять років у Єгипті тривав судовий процес за позовом компанії Alim Airlines до Кабінету Міністрів України, Мінтрансзв’язку, Мінфіну, чотирьох державних судноплавних компаній і авіакомпанії "Авіалінії України" про стягнення понад 60 млн. дол. нібито завданих збитків, пов`язаних з конфіскацією в Україні літака Іл-62 1997 року.

Восени 2005 р. єгипетська сторона подала апеляцію на рішення єгипетського суду.