В майбутньому Київ повинен розвивати відносини з Москвою - прем'єр Нідерландів

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в інтерв'ю NU, інформує "112 Україна".

"Я думаю, що в довгостроковій перспективі Україна повинна розвивати відносини з Росією, яка також є стабільною", - заявив він.

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Він зазначив, що Україна повинна мати добрі відносини і з Європою, і з Росією. Також він проти позиції Росії, щоб Україна орієнтувалася виключно на неї.

"Я думаю, що Росія розглядає в якості підтримки своєї власної позиції, що Україна повинна тримати курс виключно на Росію. Я проти цього. Це бажання Росії ми не повинні вітати", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?». Референдум був ініційований групою GeenPeil.

Напередодні депутат нижньої палати парламенту Нідерландів від партії D66 Кейс Ферхувен, який є одним з ключових лобістів угоди про асоціацію з Україною, визнав, що парламент не стане її ратифікувати у разі негативного результату референдуму.