Будівельники б'ють тривогу: ситуація на ринку загрозлива для нацбезпеки

Рада директорів Будівельної палати України направила Президенту України Віктору ЮЩЕНКО, прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та голові Верховної Ради України Арсенію ЯЦЕНЮКУ відкритий лист стосовно кризи, яка склалась у будівельній галузі України.

Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Ради директорів Будівельної палати України.

Як зазаначається у листі, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, працівники будівельної галузі, члени Будівельної палати України висловлюють занепокоєння соціально-економічною ситуацією в країні, у першу чергу в будівельній галузі.

На думку авторів листа, на будівельному ринку складається загрозлива ситуація для національної безпеки.

“У січні-травні 2008 року підприємствами країни в перше за останні роки виконано будівельних робіт на 1,1% менше проти відповідного періоду попереднього року. Уповільнення темпів будівельних робіт відбулося майже за всіма основними видами будівельної діяльності. Скоротили обсяги будівництва підприємства 15 регіонів країни. Серед них найбільше - будівельники Закарпатської області – на 22,3%, Запорізької – на 20,6%, Кіровоградської - на 12,8%", - йдеться у листі.

У Будпалаті зазаначають, що на фоні значного здорожчання енергоносіїв та будівельних матеріалів спостерігається зниження попиту на готову будівельну продукцію.

“Загрозлива ситуація склалася на ринку будівництва житла. Ринок нерухомості падає прискореними темпами. Зменшується кількість угод на купівлю нерухомості. У деяких регіонах у кілька разів. Через жорсткі умови іпотечного та поточного кредитування погіршується фінансовий стан будівельних організацій. Не реалізується програма „Доступне житло”. Здорожчали кредити для будівельників та населення. Не ухвалений Закон України „Про доступне житло”, наголошують у своєму листі будівельники.

За їхніми даними, останнім часом різко погіршилось забезпечення забудовників земельними ділянками з вини органів місцевого самоврядування, які виділяють основну частину земельних ділянок не безпосередньо забудовникам, а перекупщикам, що значно здорожчує вартість будівництва житла та змушує будівельників переходити з житлового будівництва в інші сфери будівельної діяльності.

“Україна знаходиться на порозі серйозної фінансово-економічної кризи, до якої підходить з відсутністю адекватної бюджетної, монетарної та економічної політики.

Основним питанням, яке потребує негайного вирішення, є стабілізація фінансово-економічної ситуації в Україні. Необхідно розглянути питання фінансової кризи та рецесії будівельної галузі на засіданні Ради національної безпеки та оборони та доручити Кабінету міністрів України розглянути питання щодо покращення умов діяльності будівельників. Слід внести зміни до валютно-курсової і кредитної політики з метою зупинення іпотечної кризи, затвердити зміни до державного бюджету 2008 року. Слід знизити соціальне навантаження на бюджет”, наголушується у листі.

У Будівельній палаті переконані, що Національний банк України має запровадити більш гнучку політику. На думку будівельників, бюджетна стратегія повинна бути пов`язана з курсовою політикою. Валютно-курсові і бюджетні показники мають бути узгоджені з економічними процесами. На рівні держави необхідно розробити державну програму сприяння житловому будівництву.

У своєму листі Будівельна палата України пропонує НБУ внести корективи у грошово-кредитну та валютно-курсову політику, спрямовані на підтримку системи іпотечного кредитування будівництва житла та вжити заходів щодо підвищення норми покриття ризиків за кредитами на будівництво житла майновими правами на житло з 50% до 70% вартості, як це встановлено для іпотечних кредитів „вторинного ринку”.

Будівельники пропонують Нацбанку зняти дворічні обмеження на врахування майнових прав на житлову нерухомість для забезпечення кредиту.

Рада директорів Будпалати вважає, що НБУ необхідно вжити заходів щодо запровадження рефінансування банків під заставу майнових прав за іпотечними кредитами на будівництво житла у сумі не менше 50% вартості цих прав; недопущення обмеження обсягів рефінансування банків; які здійснюють кредитування будівництва житла розміром їх регулятивного капіталу; заборонити включення в умови кредитних договорів як критеріїв визначення категорії кредитних операцій періодичності платежів за іпотечними кредитами та згоди позичальника на передачу інформації до Бюро кредитних історій.

Довідка УНІАН. 19 листопада 2005 року відбулися засновницькі збори Будівельної палати України, на яких були затверджені основні напрями діяльності цієї організації. Метою створення Палати є сприяння розвитку будівельної та пов’язаних з нею галузей народного господарства, їх інтеграції у світову економіку, формуванню сучасної промислової, фінансової, торговельної інфраструктур, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності в сфері будівництва, всебічному розвиткові будівельної індустрії, науково-технічних і торговельних зв’язків між будівельниками України та будівельниками інших країн.

Президентом Будівельної палати є народний депутат, почесний президент АТ ХК «Київміськбуд» Володимир ПОЛЯЧЕНКО.

До Ради директорів Будівельної палати, зокрема, входять: президент холдингової компанії “Київміськбуд” Петро ШИЛЮК; генеральний директор ТОВ „ТММ” Микола ТОЛМАЧОВ; президент корпорації “Укрбудматеріали Анатолій БЕЗУХ; президент Асоціації фахівців з нерухомості України Олександр БОНДАРЕНКО; президент корпорації „Столиця” Валентин ІСАК; голова правління АКБ „Укрсоцбанк” Борис ТИМОНЬКІН.