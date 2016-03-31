Рада закликала міжнародну спільноту засудити заборону Меджлісу в окупованому Криму та чинити тиск на РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, світових лідерів та всіх членів міжнародної спільноти щодо засудження порушень прав і свобод кримськотатарського народу в частині заборони окупаційною владою РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Меджлісу та визнання його екстремістською організацією.

Звернення підтримали 233 із 318 народних депутатів зареєстрованих в сесійній залі.

ВР закликає міжнародну спільноту чинити тиск на Російську Федерацію як сторону, що, здійснивши незаконну окупацію Криму, всіляко порушує права і свободи кримських татар в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, та сприяти відновленню діяльності міжнародних моніторингових місій з прав людини в Криму.

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У зверненні міститься вимога до Російської Федерації негайно припинити політику, спрямовану на порушення прав людини і свобод громадянина в Криму як невід’ємній частині суверенної території України, у тому числі прав кримських татар як корінного народу.

ВР вважає спільними завданнями для всіх членів міжнародного співтовариства, які поділяють загальновизнані цінності та повагу до прав людини, недопущення заборони окупаційною владою Криму діяльності представницьких органів кримськотатарського народу – Курултаю та Меджлісу, що обрані відповідно Декларації ООН про права корінних народів.

В зверненні міститься заклик до міжнародної спільноти засудити репресивні дії Російської Федерації в окупованому Криму, спрямовані проти прав і свобод людини, виявити одностайну солідарність та посилити тиск на Росію з метою відновлення юрисдикції України в межах міжнародно визнаних кордонів України.