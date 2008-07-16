До Кабміну не надходив документ з претензіями Семенюк до Міттала

До Кабінету міністрів не надходило з Фонду державного майна України офіційного документа з претензіями до власника “АрселорМітал Кривий Ріг” щодо невиконання зобов`язань, обумовлених при купівлі-продажу металургійного комбінату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську на прес-конференції заявив міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ, коментуючи заяву голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про наміри звернутися до суду щодо власника “АрселорМітал Кривий Ріг”.

За словами В.НОВИЦЬКОГО, цього року на металургійному комбінаті працювала спеціальна комісія з перевірки виконання власником соціального і екологічного пакета діяльності підприємства.

Міністр зазначив, що комісія дійшла позитивних висновків, незважаючи на те, що в роботі комбінату є і деякі негативні моменти, на які менеджерам підприємства було вказано.

В.НОВИЦЬКОГО підтримав присутній на прес-конференції голова ЦК Профспілки працівників гірничо-металургійного комплексу України Володимир КАЗАЧЕНКО. За його словами, у профспілки немає серйозних зауважень до власників “АрселорМітал Кривий Ріг”.

“Не хочу говорити, що заяви В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО - це політичне замовлення”, - сказав В.КАЗАЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 14 липня заявив, що надіслав лист до Кабінету міністрів з інформацією про невиконання покупцем держпакета акцій ВАТ "Криворіжсталь" умов договору купівлі-продажу, і проінформував про необхідність виділення коштів у розмірі близько 72,7 млн. грн. для здійснення судочинства щодо розірвання цього договору.

Водночас прес-служба компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг» обнародувала офіційну заяву, в якій говориться, що Фонд державного майна України до сьогоднішнього моменту офіційно не повідомив ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» про ухвалені рішення щодо виконання компанією своїх інвестиційних зобов`язань.

Сьогодні, 16 липня, у прес-службі ФДМУ з посиланням на В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО повідомили, що Фонд держмайна звернеться до Верховної Ради з проханням передбачити в держбюджеті кошти для ведення претензійно-позовної роботи у справі про невиконання інвестором "Криворіжсталі" своїх зобов`язань.

"Якщо Кабінет міністрів сам не знайде або не захоче знайти гроші для позову до Міжнародного комерційного арбітражного суду, Фонд звернеться до народних депутатів з пропозицією внести відповідні зміни до державного бюджету і передбачити витрати в сумі, необхідної для сплати реєстраційного внеску до МКАС", - заявила голова Фонду. Вона також повідомила, що Фонд поки що не одержав відповіді на свій лист до Кабміну з інформацією про необхідність виділення 72,7 млн. грн. для ведення претензійно-позовної роботи щодо розірвання договору купівлі-продажу «Криворіжсталі».

"Лист було направлено 11 липня, відповіді поки що немає. Інформацію з преси про окрему думку керівника уряду я не можу розцінювати як офіційну відповідь, принаймні, оскільки Кабмін – все ж таки колегіальний орган, а не одна фракція", – заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

15 липня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що вважає заяви Фонду державного майна про необхідність розриву угоди з інвесторами «Криворіжсталі» у зв`язку з невиконанням інвестиційних зобов`язань порожніми і провокаційними.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня 2005 р. Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма. «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції.

До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.