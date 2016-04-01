Обама таки зустрівся із Порошенком та підтвердив можливість надання кредиту на $1 мільярд

Під час Саміту ядерної безпеки у Вашингтоні президент США Барак Обама зустрівся із президентом України Петром Порошенком. Про це повідомили у прес-службі глави держави.

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Президенти обговорили ситуацію на Донбасі та в Криму і скоординували зусилля для повної імплементації Росією Мінських домовленостей. Також обговорили питання розвитку стратегічного партнерства між Україною і США.

Окрему увагу було приділено необхідності якнайшвидшого формування зорієнтованих на реформи коаліції та уряду в Україні.

Президент Обама підтвердив готовність надати третій транш кредитних гарантій у розмірі 1 млрд доларів США по завершені процесу формування уряду в Україні.

Додамо, учора під час зустрічі із Порошенком Джозеф Байден повідомив, що формування нового уряду, зорієнтованого на реформи і співпрацю з МВФ, відкриває можливості для виділення Україні третього траншу кредитних гарантій у розмірі 1 млрд. доларів США, а також допомоги інших міжнародних фінансових інституцій.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в українському МЗС заявили, що наразі Обама не планує зустрічі з Порошенком під час візиту українського президента до Вашингтона.

Останнього разу президенти України та США зустрічалися 29 вересня 2015 року в кулуарах 70-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.