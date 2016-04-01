У Раді зареєстровано законопроект про суміщення депутатства з роботою в Кабміні

Текст законопроекту на сайті парламенту наразі не оприлюднений.

Авторами документа є депутати від "Блоку Петра Порошенко", "Народного фронту", Радикальної партії та позафракційні.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що ініціює внесення змін до Конституції про суміщення депутатства з посадою в уряді. Ляшко зазначив, що таку ініціативу підтримали 176 нардепів.

Як нагадав Ляшко, частиною 2 статті 78 Конституції України передбачено, що народні депутати не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю крім викладацької, наукової і творчої діяльності.

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"Я пропоную до частини 2 статті 78 Конституції України додати норму, яка передбачає, що народні депутати України можуть суміщати представницький мандат з діяльністю на посаді прем'єр-міністра України, членів Кабінету міністрів України", - пояснив депутат.

За його словами, в 24 країнах Європи члени уряду одночасно є депутатами парламенту.

На думку Ляшка, такі зміни в Конституцію зокрема дозволять людям знати, яка партія відповідальна за роботу того чи іншого міністра.