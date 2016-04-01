Порошенко зустрівся з прем'єром Нідерландів обговорити кроки перед референдумом про асоціацію з Україною

Про це прес-секретар президента Святослав Цеголко повідомив у Twitter.

«Порошенко і Рютте скоординували кроки напередодні референдуму в Нідерландах щодо Угоди про асоціацію», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

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Референдум був ініційований групою GeenPeil.

Згідно з заявою Міністерства закордонних справ України, будь-який результат референдуму в Нідерландах не зупинить європейську інтеграцію України.